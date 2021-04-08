Samanyolu Haber /Gündem / İtalya Başbakanı Erdoğan için 'diktatör' dedi /08 Nisan 2021 23:30

İtalya Başbakanı Erdoğan için 'diktatör' dedi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin Ankara'daki görüşmeler sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'diktatör' ifadesini kullandı.

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İtalya Başbakanı Erdoğan için 'diktatör' dediİtalya Başbakanı Mario Draghi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği liderlerinin Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Draghi, Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesini kullandı.

Draghi, açıklamasında şunları söyledi:

"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var.

Onlara karşı, bakış açısındaki, görüşlerdeki, davranışlardaki, toplum vizyonundaki farklılıkları ifade etmek konusunda açık sözlü olmak gerek ve aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarını garanti etmek için iş birliğinden ziyade birlikte çalışmaya hazır olmak gerekir. Bence doğru bir denge bulmak gerekir."

Draghi şöyle devam etti:

“Bunlarla, ne olduklarını açık açık söyleyelim, diktatörlere yine de işbirliği yapmamız gerekiyor… İnsan farklı görüşlerini, fikirlerini, davranışlarını, toplum vizyonlarını ifade ederken açık sözlü olmak zorundadır. Ancak ülkelesinin çıkarlarını korumak için işbirliğine hazır olmalıdır. Bu önemli. doğru dengeyi bulmalıyız”

İTALYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesi nedeniyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan'a 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Draghi'ye tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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