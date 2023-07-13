İtalya Başbakanından Erdoğan'a soğuk duş!

Litvanya’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği meselesinin şu an gündemde üst sıralarda yer almadığını söyledi.







Meloni’nin açıklaması, Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine destek vermek için Türkiye’nin AB üyeliğini bir şart olarak sürmesinden ve İsveç’e destek vermeyi kabul etmesinden iki gün sonra geldi. İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin “Bu konu hala oldukça uzak” dedi.





Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan NATO Zirvesi’nin kapanışında bugün İtalya basınına açıklamalar yapan Başbakan Meloni, Erdoğan ile görüşmesiyle alakalı sorulara da yanıt verdi.BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın aktardığına göre bir gazeteci, Erdoğan’ın “İsveç’in NATO üyeliğine onay vermek için Türkiye’nin AB üyeliğini masaya sürdüğünü hatırlattı” ve “Türkiye’de kadın hakları ve genel olarak insan hakları meselesi de düşünülürse Türkiye’nin AB’ye girmesi hakkında İtalya hükumetinin pozisyonu nedir?” diye sordu. Meloni’nin bu soruya yanıtı şöyle oldu: “Bana kalırsa bu konu hâlâ oldukça uzak. Bunu kesinlikle bir öncelik olarak değerlendirmeyen bizim pozisyonumuzun ötesinde, AB içinde de çeşitli zorluklar var.”





Meloni, Avrupa Birliği’nin halen Batı Balkanlar’ı da kapsayan genişleme süreci üzerinde çalıştığını vurguladı, Türkiye’nin üyelik sürecinin ise “mevcut bağlamda gündemde yer bulmadığını” belirtti. İtalya Başbakanı dün Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından “Güney Akdeniz’de taahhütleri güçlendirme yönündeki ortak çıkarları, iki ülke arasındaki iş birliği ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını” açıklamış, ayrıca Ukrayna’da “adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz” demişti. Görüşmede, Erdoğan’ın NATO zirvesinden hemen önce gündeme getirdiği Türkiye’nin AB üyeliği başlığının ele alınmaması İtalya basınında haberlere konu olmuştu.





La Stampa gazetesi bugün Erdoğan-Meloni görüşmesi haberini, “Ankara’nın AB üyeliğine karşı olan Meloni, Erdoğan’la görüşmesinde mahcubiyetten sadece göçmenler ve terörden söz etti” başlığıyla verdi. La Repubblica da benzer şekilde, “Türkiye AB’yi istiyor, Meloni ise buna her zaman karşı oldu” başlığını kullandı ve bu durumun iki liderin görüşmesinde rahatsızlık yarattığını vurguladı.





Ekim 2022’den bu yana başbakanlık yapan Giorgia Meloni, muhalefetteyken Türkiye’nin AB üyeliği ihtimaline net ve sert biçimde karşı çıkıyordu. Aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisi lideri Meloni, 2 yıl önce bu konudaki bir açıklamasında “İtalya’nın Kardeşleri Türkiye’nin tarih, coğrafya ve kültür olarak bizim anladığımız Avrupa’nın bir parçası olmadığına inanıyor” demişti.





Meloni, Nisan 2021’de partisinin düzenlediği “Erdoğan Türkiyesi” başlıklı toplantıda Erdoğan’a, “özgürlük alanlarını daraltmak, Ayasofya gibi Hıristiyanlık için değerli olan mekanların dönüştürülmesiyle İslamcı evrimi yoğunlaştırmak, Avrupa’daki Türkleri ve Müslümanları çocuk yaparak kıtayı sömürgeleştirmeye teşvik etmek, Avrupa’ya göçmen şantajı yapmak” gibi suçlamalar yöneltmişti.





O dönem muhalefette olan lider, “Türkiye’nin AB’ye üyelik statüsünü nihai olarak iptal etmenin ve Türkiye’nin Avrupa’ya girişine kesin olarak ‘hayır’ demenin vakti geldi” demişti. İtalya’nın Kardeşleri’nin Facebook hesabında da, Erdoğan’ın 2018’deki İtalya ziyareti sırasında “Türkiye’nin Avrupa’ya girmesine HAYIR. Avrupa’nın İslamlaştırılmasına HAYIR.” mesajı yayımlanmıştı.