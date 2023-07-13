İsveç Yüksek Mahkemesi Türkiye’nin iade talebini reddetti: ByLock yeterli delil sayılmadı

Karar, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya katılmasına onay vermeye hazır olduğunu açıklamasından sonra geldi.







İsveç’te iade talepleriyle ilgili nihai kararı hükümet veriyor ancak Yüksek Mahkeme aksi yönde karar alırsa hükümet bu kararı dikkate alıyor.





Yüksek Mahkeme, iadeleri istenen kişilerin ByLock haberleşme uygulamasını telefonlarına indirmiş olmalarını iade için yeterli delil saymadı.





Mahkeme, uygulamayı indirmenin birini İsveç yasalarına göre “terör örgütüne katılmaktan mahkûm etmek için” yeterli olmayacağını söyledi.





Ayrıca mahkeme, bu kişilere İsveç’te mülteci statüsü verildiğini ve Türkiye’ye geri gönderilmeleri halinde zulüm görme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını da vurguladı.