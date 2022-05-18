İtalya cephesinden yeni NATO çıkışı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO üyeliği ve Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere Roma'da bir araya geldi.İtalya Başbakanı Mario Draghi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi.Draghi, Finlandiya ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılabilmeleri için NATO'ya üyelik süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olacaklarını dile getirdi.Draghi, "İtalya, diğer birçok AB ve NATO ülkesi gibi, Finlandiya'nın NATO'ya geçiş sürecinde güvenliğini sağlamasına yardımcı olacaktır. Avrupa'nın, NATO'yu tamamlayan gerçek bir savunma sistemine ihtiyacı var" dedi.