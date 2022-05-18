CHP'li isimden bakanlıkla ilgili 'buğday' suçlaması

"BAKANLIK HALKI YANILTIYOR"





Tarım Bakanlığı cephesinden yapılan açıklamada Türkiye'de üretilen buğdayın iç piyasaya yeterli olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden CHP Bursa Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Orhan Sarıbal'ın, Sadece 2021 yılında 8,1 milyon ton buğday ithal edildi. Ürettiğimiz buğdayımız bize yetmiyor.” ifadelerini kullandığı belirtildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Hindistan’dan buğday alınmadığını açıkladı. Ancak ithalat verileri tarım ürünlerinde ülkenin ithalatçı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. CHP Bursa Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Orhan Sarıbal yaptığı açıklamada "Sadece 2021 yılında 8,1 milyon ton buğday ithal edildi. Ürettiğimiz buğdayımız bize yetmiyor” dedi.Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığının “Hindistan’dan buğday almıyoruz. Bugüne kadar da almadık”, “Buğdayda yeterlilik oranımız yüzde 102’dir” açıklamalarını eleştiren Sarıbal, 2021 yılında 8,1 milyon ton buğday ithal edildiğini, karşılığında 2 milyar 440 milyon dolar verildiğini belirterek "Ürettiğimiz buğdayımız bize yetmiyor” dedi.Sarıbal şöyle konuştu: "TMO bir yandan geçen yıl ekmeklik ve makarnalık buğdayın tonuna 2 bin 250 lira ile 2 bin 500 lira fiyat veriyor ama dışarıdan tonunu 6 bin 6 bin 700 liraya kadar buğday alıyor. Aldığı buğdayı da ekmek fiyatı artmasın diye 2 bin 650 liraya un sanayine satıyor. Bu halk sizin neyinize inansın.Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘TÜİK verilerine göre 2020-2022 yıllarında yeterlilik oranlarımız ekmeklik buğdayda yüzde 89,2, makarnalık buğdayda yüzde 259 olup buğdayda yeterlilik oranımız yüzde 102’ diyor. Yani ‘biz yeterliyiz’ diyor. Oysa sadece 2021 yılında 8,1 milyon ton buğday ithal edildi. Karşılığında 2 milyar 440 milyon dolar verildi. Bunun 2,7 milyon tonunu TMO alarak içeride un sanayiine ucuz vererek ekmek fiyatları artmasın diye bir tutum sergiledi. Nasıl oluyor yüzde 102 yeterliliğiniz? Keyfinizden dolayı mı bu buğdayı pahalı alıp un sanayine ucuz verdiniz? Bu aklımızla adeta alay etmek değil midir? Bu rakamlarla topluma yalan söylemek değil midir?”