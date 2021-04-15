Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 380 can kaybı /15 Nisan 2021 20:38

İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 380 can kaybı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 380 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 115 bin 937’ye yükseldi.

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İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 319 bin 633 corona virüsü testi yapıldığı ve 16 bin 974 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 826 bin 156'ya ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 380 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 115 bin 937'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 220 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 510 bin 23'e olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 73 kişi azalarak 3 bin 417'ye geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 14 milyon 47 bin 722 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 179 bin 129 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
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