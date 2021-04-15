Samanyolu Haber /Dünya / BM: Myanmar'da darbe sonrası 71 gazeteci tutuklandı /15 Nisan 2021 20:58

BM: Myanmar'da darbe sonrası 71 gazeteci tutuklandı

Birleşmiş Milletler, Myanmar'daki askeri darbenin ardından şubat ayından bu yana 71 gazetecinin tutuklandığını bildirdi.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar'da gazetecilerin tutuklanmasından derin endişe duyduklarını söyledi.    

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) göre Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından şubattan beri 71 gazetecinin tutuklandığını belirten Dujarric, bazı gazetecilere "yalan haber" yapma suçlamaları yöneltildiğini ifade etti.    

Myanmar'da askeri darbe karşıtı yapılan gösterilerde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise gözaltına alındı.    

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE    

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.    

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.    

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.  
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