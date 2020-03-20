Samanyolu Haber /Gündem / İtalya, İsviçre, İngiltere ve Suudi Arabistan'da olan Türk vatandaşları için açıklama /20 Mart 2020 21:55

İtalya, İsviçre, İngiltere ve Suudi Arabistan'da olan Türk vatandaşları için açıklama

İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye dönmek istemeleri durumunda yarın saat 17.00'ye kadar talepte bulunmaları istendi.

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İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye dönmek istemeleri durumunda yarın saat 17.00'ye kadar talepte bulunmaları istendi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye dönüşü için yapılan yeni düzenlemeyi açıkladı.

Oktay'ın açıklaması şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir.Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız.
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