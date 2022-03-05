İtalya, Rus oligarkların 115 milyon euro değerinde iki yatına el koydu

Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle aldığı yaptırım kararlarında adı geçen Aleksey Aleksandrovits Mordaşov ile Gennady Nikolayeviç Timçenko'nun İtalya limanlarında demirli yatlarına dün el kondu.





İtalya Başbakanlığı'nın açıklamasına göre Mordaşov'un yatı kuzeydeki Imperia limanında bulunuyordu. Başbakanlık, "Lady M" isimli bu yatın değerinin yaklaşık 65 milyon euro olduğunu duyurdu.





Gennady Nikolayeviç Timçenko'nun 50 milyon euro değer biçilen yatı "Lena" ise Sanremo limanında ele geçirildi.





Mordaşov ve Timçenko, Rusya'nın en zengin isimleri arasında yer alıyor.





Forbes dergisine göre 2021'de Mordaşov 29 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin ismiydi. Dergiye göre Timçenko'nun serveti de 22 milyar doları buluyor.



