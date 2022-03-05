Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının "savaş ilanı gibi" olduğunu belirtti. Putin, "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" ve "tarafsız bir statüye" sahip olmasını istediklerini söyledi. Putin ayrıca, Ukrayna'nın "uçuşa yasak bölge" ilan edilmesini isteyen ülkelerin Rusya tarafından "çatışmanın tarafı" olarak değerlendirileceğini ifade etti. Ülkede sıkıyönetim ilan etme planı olmadığını belirten Putin, "Sıkıyönetim saldırının dışarıdan geldiği hallerde kullanılmalı. Şu anda böyle bir durumla karşı karşıya değiliz, umarım olmayız da..." dedi.