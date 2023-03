İtalya suni et ve sütü yasaklıyor

Tarımcılar karşı çıkıyordu





Bakanlar Kurulu’nda onaylanan tasarı parlamentodan geçer ve yasalaşırsa hayvan hücrelerinden laboratuvar ortamında üretilen gıda ve yemlerin ülkede üretimi, satışı, kullanılması ve ithalatı yasak olacak. Bu yasaklı sentetik gıdalara laboratuvar üretimi et, balık ve süt gibi ürünler de dahil olacak.Yasağı delenlere 10 bin Euro ile 60 bin Euro arası para cezaları öngörülüyor.İtalya’nın Kardeşleri partisinden Tarım ve Gıda Egemenliği Bakanı Francesco Lollobrigida yasal düzenlemenin ülkenin ‘’kültür ve geleneğinin korunması’’ amacını taşıdığını söyledi.Lollobrigida ayrıca, laboratuvar üretimi gıdaların işsizliği artırma ve biyo-çeşitliliğe zarar verme riski olduğunu belirtti. Bakan bunlara ek olarak, ‘’Zenginlerin iyi beslendiği, fakirlerinse iyi beslenemediği bir toplumda sosyal adaletsizlik riski görüyoruz’’ dedi.Sağlık Bakanı Orazio Schillaci de sentetik gıdaların etkileriyle ilgili yeterli bilimsel araştırma olmadığını vurguladı. Schillaci, yasak kararının vatandaşların sağlığını korumanın yanı sıra ‘’Akdeniz diyetine dayalı tarım-gıda kültürümüzün ve milletimizin mirasının korunması’’ amacı taşıdığını belirtti.Ülkenin en büyük ziraatçılar birliği olan Coldiretti’nin de aralarında yer aldığı tarım örgütleri, hayvan hücrelerinden laboratuvar ortamında sentetik gıda elde edilmesine karşı çıkıyordu. Tarım sektörü temsilcileri bu yönde imza kampanyaları başlatmış, Başbakan Giorgia Meloni de kampanyaya imza vermişti.Coldiretti, hükümetin sentetik gıdaları durdurma kararıyla ulusal tarım-gıda zincirinde 580 milyar euro’luk kaybın önleneceğini savundu. Coldiretti dün Parma kentinde düzenlenen gıda fuarında, hükümetin kararını kutlamak için salam ve peynir gibi et ve süt ürünleri dağıttı.Hayvanları öldürmeden hücrelerinden laboratuvar ortamında sentetik gıda elde edilmesine destek verenler ise bunun hem hayvanları hem de çevreyi koruyan daha etik bir yöntem olduğunu savunuyor.Avrupa yanlısı liberal parti Daha Fazla Avrupa’nın lideri Riccardo Magi de hükümeti eleştirerek ‘’Bugün de yeni bir suç yarattılar. Bu kez hırslarını sentetik gıdadan alıyorlar. Meloni, çevreyi daha az kirletmemize ve daha az canlı öldürmemize izin verecek bir teknoloji araştırmak ve geliştirmek yerine pervasız yasakçılığına devam etmeyi tercih ediyor’’ dedi.ABD’de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) hücre kültürlerinden üretilen tavuk eti satışına geçen Kasım ayında onay vermişti. Avrupa Birliği içinde ise henüz laboratuvar üretimi et gibi sentetik hayvansal gıdalara onay verilmiş değil.