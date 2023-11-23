Samanyolu Haber /Spor / İtalyanlar duyurdu: Dünya devi, Mauro Icardi'ye göz dikti! /23 Kasım 2023 15:22

İtalyanlar duyurdu: Dünya devi, Mauro Icardi'ye göz dikti!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'yi takımında görmek istediği ileri sürüldü.

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Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'in Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Brezilya Milli Takımı'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık olarak 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Vinicius Jr.'ın yerini doldurmak için harekete geçti.


ANCELOTTİ: "İCARDİ'Yİ İSTİYORUM"
Sakatlıklarla boğuşan Madrid ekibinde Arda Güler, Eduardo Camavinga, Nacho Fernandez, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibault Courtois, Eder Militao ve Kepa gibi isimlerin tedavileri devam ediyor.

İtalya merkezli Tuttomercatoweb'in haberine göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, gözünü Türkiye'ye dikti. İtalyan hocanın, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası daha önce de kadrosunda görmek istediği Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi ocak ayında transfer etmek istediği belirtildi.


TRANSFER KARŞILIĞI 15 MİLYON EURO
Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon başında Fransız devi PSG'den 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Haberin ayrıntısında, kadrosunda şu an forvet olarak sadece Joselu'yu bulunduran Real Madrid'in, Arjantinli golcü Mauro Icardi için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Arjantinli yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı takım, Icardi'ye yıllık 6 milyon Euro ödeyeceğini açıklamıştı. Bu sezon Galatasaray'da 20 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan ve tedavisi sürecinde bireysel antrenmanlarla hazırlanan yıldız futbolcu, milli maç arasında tamamen iyileşme aşamasına geldi.
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