İYİ Parti 25 milletvekiliyle yollarını ayırdı: 7 ilde CHP'nin adayları İYİ Parti listesinde

İYİ Parti'in milletvekili aday listeleri açıklandı. 27. dönemde TBMM’de 36 milletvekili bulunan İYİP, mevcut milletvekillerinden 25’i ile yollarını ayırdı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu isimler arasında partinin “görünen yüzü” olarak da nitelendirilen İsmail Tatlıoğlu ile eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Naci Cinisli, İsmail Koncuk, Aydın Adnan Sezgin gibi isimler de yer alıyor. Partinin 18 üyeden oluşan başkanlık divanının 15’i listede yer alırken Ahmet Kamil Erozan, Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz’ın aday gösterilmemesi de dikkat çekti.





Listede CHP'li adaylar

Dokuz şehirde Millet İttifakı ortaklığında aday çıkarmayan İYİP, 7 ilde ise CHP’nin adaylarını kendi listesine aldı. İYİP, Ali Keven’i Yozgat 2. sıradan, Bedri Ağaç’ı Gümüşhane 2. sıradan ve Ali Abbas Ertürk’ü Aksaray 2. sıradan kendi listesine taşıdı. Milletvekili aday listesinde yer almayan Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, İsmail Tatlıoğlu, Durmuş Yılmaz, Naci Cinisli, İsmail Koncuk, Hakan Sıdalı, Ahmet Kamil Erozan, Aydın Adnan Sezgin ve Hüseyin Örs’ün ise olası iktidar değişikliğinde yürütmede görev alabileceği konuşuluyor.





İdris Naim Şahin listede

MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, Adana’dan 1. sıra adayı gösterildi. Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'da ikinci sıradan eski futbolcu Ünal Karaman da Konya’da 1. sıradan aday gösterildi. Erzurum Pasinler’de dönemin AKP’li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kendisini gördüğü için sevindiğini belirten bir yurttaşa “Nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at, oyna da göreyim” demiş ve bu sözleri tepki çekmişti. Şahin, İYİP'te Ordu 1. sıra milletvekili adayı gösterildi. AKP’li eski Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara 1.bölge 2. sıra, Devlet Bahçeli’nin eski özel kalem müdürü Ömer Karakaş, Aydın 1. sıradan, eski AKP’li Turhan Çömez, Balıkesir 1. sıradan aday gösterildi. MHP’nin eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Mersin’de 1. sıradan aday gösterildi. İstanbul 2. bölge 2. sıradan aday gösterilen Salim Ensarioğlu’nun oğlu Vejdin Ensarioğlu ise Diyarbakır 1. sıradan listede yer aldı. Genel sekreter Uğur Poyraz’ın Ankara’dan değil, Antalya birinci sıradan aday gösterilmesi ise dikkat çekti.