Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası, Kapalıçarşı’dan dolar topluyormuş /10 Nisan 2023 09:43

Merkez Bankası, Kapalıçarşı’dan dolar topluyormuş

Döviz ihtiyacını İstanbul’daki Kapalıçarşı’dan karşılayan kurumlara Merkez Bankası da katıldı. Banka, ‘tekerlekli demir sandıklarla’ her gün buradan dolar topluyor.

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Döviz arzında yaşanan sorun ve uygulanan sıkı gözetim uygulamaları, Kapalıçarşı’yı yeniden gündeme taşıdı. Özel şirketlerden döviz borcu olan vatandaşa ve kamuya kadar birçok alanda talep, Kapalıçarşı’ya yöneldi.

Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre sadece Merkez Bankası, demir sandıklar ile çarşıya her gün 5 milyar TL getiriyor ve karşılığında 260 milyon dolar topluyor. Benzer şekilde bankalar ve döviz bürolarının uyguladığı sıkı kurallardan kaçan şirketler de Kapalıçarşı’ya yöneliyor.

Çarşı tarihinde ilk kez Merkez Bankası’nın bu şekilde döviz topladığını kaydeden Kapalıçarşı kaynakları yine bu nedenle ilk kez çarşıda döviz fiyatının piyasanın üstüne çıktığını söylüyor.

Bu işlemin dört-beş döviz bürosu ile gerçekleştiğini belirten uzmanlar, uygulamayı ‘seçim sonrasına hazırlık’ olarak nitelendiriyorlar. Çarşıda işlemler tekerlekli demir sandıklarla gerçekleştiriliyor ve İçişleri Bakanlığı’na ait olduğu belirtilen kamu hizmet araçları ile taşınıyor.
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