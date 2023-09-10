İYİ Parti, Akşener'i şikayet edenler için harekete geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Hizmet Hareketi'ne üye olduğu ve propaganda yaptığını ileri süren kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'suç uydurma' maddesi kapsamında şikayetçi olunduğu bildirildi.







Partiden yapılan açıklamada, Akşener hakkında, 2016'da başlatılan ve son dört yılı gizli yürütülen soruşturmanın 7 yıl sonra verilen takipsizlik kararıyla erişime açıldığı belirtildi.





İHBARCILAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Suç duyurusunun 15 Temmuz'dan sadece 2 gün sonra ve BİMER'e kimliğini gizleyen bir şahıs tarafından yapıldığı belirtilen İYİ Parti açıklamasında "İlginçtir ki, sonraki tarihlerde de Türkiye'nin dört bir yanından organize bir girişim gibi benzer içerikli birçok ihbar yapılmış, bu ihbarlarda ortak bir dille Sayın Genel Başkan'ın 15 Temmuz 2016 tarihinden önceki konuşmalarında darbe girişimi tarihini işaret ettiği, hükümetin değişeceğini ima ettiği, darbenin haberciliğini yaptığı, neden hala tutuklanmadığı gibi genel başkan hakkında gerçeğe aykırı olmakla birlikte son derece ağır isnatlar yaratılarak suç uydurulmuştur.





Oysa örnek verilecek olunduğunda Sayın Genel Başkanın bu söylemleriyle işaret ettiği tarihin 15 Temmuz 2016 değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15 Mayıs 2016 tarihli kurultay tarihi olduğu açıktır." denildi.





'SORUŞTURMANIN KAYNAĞI, SAVCILIKÇA TOPLANIP ANKARA'YA GÖNDERİLEN ŞİKAYETLER'

Açıklamada "Gelinen noktada 7 yıl boyunca Sayın Genel Başkanın bir soruşturma tehdidi altında yaşamasına, siyasi faaliyetlerini bu zorluk ve baskı içinde yürütmesine, gerek siyasi rakipleri gerekse bazı basın-medya kuruluşlarının hedefi haline gelmesine, lekelenmeme hakkının ihlaline neden olan tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır" denilirken ihbar sahipleri hakkında ceza kanununda açıkça düzenlenmiş suç uydurma maddesi uyarınca gerekli şikayetlerin yapıldığı belirtildi.