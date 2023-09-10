Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek hakkında flaş iddia: Meclis'e özel adam yerleştirdi ancak... /10 Eylül 2023 11:21

Mehmet Şimşek hakkında flaş iddia: Meclis'e özel adam yerleştirdi ancak...

Gazeteci Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in arkasından iş çevrilmesini önlemek için Meclis'e özel adam yerleştirdiğini ileri sürdü.

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Kısa Dalga yazarı Erdal Sağlam, rayından çıkan ekonomiyi düzeltmesi için göreve getirildiği belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu koltuğa oturduğunda durumun anlatılandan çok daha ağır olduğunu gördüğünü, bu da yetmiyormuş gibi sürekli olarak bütçeye ek harcamalar geldiğini, açığın büyümeye devam ettiğini ve bir şey yapamadığını görünce çok şaşırdığının görüldüğünü söyledi.

Şimşek'in konuştuğu iş insanlarına, özellikle krediler konusundaki şikayetler üzerine "Benden bir şey istemeyin, gerçekten kimseye ek harcama yapacak durum yok" dediğini duyduklarını ifade eden Sağlam, devamında edindiği yeni bilgileri aktardı:

'DAHA SAMİMİ BİÇİMDE YAKINMIŞ'
"Bakan Şimşek, kendisine yakın kişilere ise temmuz ayı içindeki konuşmalarında ek harcamalardan daha samimi biçimde yakınmış. Şimşek'in yakınlarına, eskiden bakan olduğu dönemde, bütçeye ek harcama getiren kararname ve yasa taslaklarını sümen altı edip ek harcamaları rahatlıkla önlediklerini hatırlatmış. Bunun ardından ise mevcut durumdan yakınarak, 'Şimdi bütçeye ek harcama getiren yasa taslaklarını, kararnameleri sonradan öğreniyoruz, iş işten geçmiş oluyor' demiş.

MECLİS'E ADAM KOYMUŞ
Bakan Şimşek, bu şikayetler arttığında bir şey yapmak istediğini belirterek, 'Düzenlemeler konusunda önceden bilgi sahibi olmak için Meclis'e özel olarak bir elemanımızı tahsis ettik. Ancak bu yolla da ek harcamaları önlememiz mümkün olamadı' demiş. Şimşek, bakanların, başkalarının Cumhurbaşkanı'nı ikna ederek bütçe açığını artıracak düzenlemelere imza attırabildiklerini, bütçe disiplini açısından bunun büyük bir tehdit olduğunu da anlatmış."
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