İYİ Parti Çankaya yönetiminde deprem

İYİ Parti Ankara'da Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alınmasının ardından Çankaya yönetimine de el çektirildi.



İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, “Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak avukat Doğukan Kozan atanmıştır” açıklamasını yaptı.



Yıldırım, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:



“Etimesgut İlçe Başkanı Fatih Sultan Mehmet Hamzaçebi Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Gazi Ercüment Tekin atanmıştır. Altındağ İlçe Başkanı Remzi Sağlam Altındağ Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak İsmail Serdar Kara atanmıştır. Polatlı İlçe Başkanı İlhan Dereköy Polatlı Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Adnan Sezgin atanmıştır. Mamak İlçe Başkanı Ümit Yıldırım Mamak Belediye Başkan aday adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Gürbüz Şancı atanmıştır. Keçiören İlçe Başkanı Hüsnü Serkan Oğuz Belediye Meclis üyesi Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Haluk Baran atanmıştır.”



İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da dün istifa ettiğini açıklamıştı.