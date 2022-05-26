Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’den vekil olmak isteyenlere şart /26 Mayıs 2022 11:33

İYİ Parti’den vekil olmak isteyenlere şart

İYİ Parti, genel idare kurulunda “milletvekili olmak isteyen il başkanlarının seçim tarihi açıklanmadan istifa etmeleri gerekliliği” tartıştı. Toplantıda, 2018’deki seçimlerde milletvekilli olmak isteyen il başkanlarının “son dakika istifa etmeleri nedeniyle teşkilatlarda zorluk çekildiği ve bunun sonuçlarının da kötü olduğu” vurgusu yapıldı.

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Meral Akşener başkanlığında toplanan partinin en yetkili karar organı genel idare kurulunda (GİK) 2023 seçimleri öncesinde kritik bir karar alındı. İYİ Parti GİK, geçen pazartesi toplanmıştı. Toplantının gündeminde Akşener’in doğrudan kendisine başladığı teşkilatlar vardı.

Cumhuriyet’in İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, GİK’te de “milletvekili olmak isteyen il başkanlarının seçim tarihi açıklanmadan istifa etmeleri gerekliliği” tartışıldı. Konu bizzat Akşener tarafından gündeme getirildi. Akşener’in toplantıyı da “Düşünün, ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz, konuşalım” sözleriyle tartışmaya açtığı belirtildi.

2018 VURGUSU
Toplantıda, 2018’deki seçimlerde milletvekilli olmak isteyen il başkanlarının “son dakika istifa etmeleri nedeniyle teşkilatlarda zorluk çekildiği ve bunun sonuçlarının da kötü olduğu” vurgusu yapıldı. Seçim sürecine girmeden il başkanlarının istifalarıyla ilgili kararın “ivedi şekilde alınması ve acil bir yol haritasının belirlenmesi” gerektiğine de işaret edilirken istifa eden başkanların yerine gelecek isimlerin belirlenmesinde de “partinin bir zorluk yaşamaması gerektiğinin” altı çizildi. Bu nedenle parti yönetimi tarafından “Şu tarihe kadar istifa edin” denilecek. Belirlenen tarihten sonra milletvekilliği adaylığı için istifa edenlere listelerinde yer verilmeyecek. Akşener, tüm GİK üyelerinin “tek bir noktada buluşulacak bir yol haritası” üzerine çalışmalarını istedi. “Yol haritası çizilememesi” üzerine ise Akşener’in “Teklifi geri çekiyorum” diyerek bir sonraki toplantıya işaret ettiği ifade edildi. Kasım ayında seçim olacağı yönünde ciddi görüş birliği olduğu, bu nedenle de “istifa” başlığının yapılacak ilk GİK’te yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
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