Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti, Ersan Şen'in neden davet edildiğini açıkladı /05 Mart 2023 11:23

İYİ Parti, Ersan Şen'in neden davet edildiğini açıkladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen’in, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü doğruladı. Zorlu’nun açıklamasına göre Akşener ile Şen istişare amacıyla bir araya gelecek.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak ‘Altılı Masa’dan kalkmasının ardından yaşanan siyasi hareketlilik sürüyor. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, dün gece katıldığı bir canlı yayında İyi Parti’den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söylemişti. Şen, reklam arasının ardından yaptığı açıklamada ise Akşener’in kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini açıklamıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, söz konusu görüşmeyi doğruladı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir” ifadelerini kullandı.
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