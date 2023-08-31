İYİ Parti: İşbirliği yapmak isteyen bize gelsin

‘ÖNCELİK İYİ PARTİ’





İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara ve İstanbul için İYİ Parti’nin ayrı aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna “Bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk: Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız” yanıtını vermişti.Zorlu’nun bu ifadelerinin üzerinden kısa bir süre sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Fatih Altaylı’ya Zorlu’nun açıklaması üzerine “Şu anda ortada üzerinde konuşulacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükârda destekleyeceğimiz anlamına da gelmez” değerlendirmesinde bulundu.Akşener’in Afyonkarahisar Kocatepe’de tüm siyasi partilere yaptığı “Seçimlere ayrı ayrı girelim” çağrısını anımsatan İYİ Parti kanadı, “Akşener’in siyaseti aritmetik hesaplardan soyutlamak için bu çağrıyı yaptığını” ileri sürüyor. Akşener’in bu açıklamalarıyla “el yükselttiği” de vurgulanıyor.İYİ Parti kanadı, Akşener’in “Ortak adaya kapalı değiliz” sözlerini şöyle yorumluyor:“Artık kimsenin kapısını çalıp ‘Gelin işbirliği yapalım’ demek istemiyoruz. Tabanımız da artık ‘seçimlere bağımsız katılmamızı’ istiyor. Ancak Türkiye’nin geleceği, milletin refahı için bir parti ile işbirliği yapılması gerekiyorsa, diğer partiler elini taşın altına koymak istiyorlarsa, burada öncelik İYİ Parti olmalı. İYİ Parti çatısı altında yapılacak bir işbirliğine kapımız hiçbir zaman kapalı değildir.”