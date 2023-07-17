İYİ Parti ittifak iddialarını yalanladı: 'Gündeme dahi gelmedi'

CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşme yapıldığı iddialarına İYİ Parti cephesinden açıklama geldi.







CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak arasında yapılan görüşmede yerel seçim ittifakının konuşulduğu iddia edilmişti.





'İDDİALAR GERÇEK DIŞI'

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Murat ide iddiaları yalanladı. İde, açıklamasında “İYİ Parti’nin, Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için, bazı Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili talepte bulunduğu, CHP yönetiminin de bu talebe olumlu yaklaştığı iddiasını barındıran söz konusu haberdeki iddia ve içeriklerin gerçek dışı olduğunu üzülerek bildirmek isteriz” ifadelerinini kullandı.





İde’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





“Ne Sayın Burak Akburak ve Sayın Ahmet Akın arasındaki görüşmede, ne de, bir nezaket ziyaretinden ibaret Sayın Genel Başkanların görüşmesinde, yerel seçimler üzerine konuşma geçmemiş, hatta bu konu gündeme dahi gelmemiştir.





Kimsenin şüphesi olmasın ki, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, her konuda olduğu gibi, önümüzdeki süreçle ilgili olarak da, açık ve şeffaf bir yol haritası ile hareket edecektir.





Meslektaşlarımızın, kulis bilgileri konusunda daha dikkatli olmalarını, en azından doğrulatma konusunda asgari düzeyde mesleki önlem almalarını beklediğimizi bildirir, iyi çalışmalar dileriz.”