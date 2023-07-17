Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK’ün TELE1’i karartma kararı mahkemeye takıldı /17 Temmuz 2023 17:46

RTÜK’ün TELE1’i karartma kararı mahkemeye takıldı

RTÜK’ün TELE1’e verdiği 7 günlük ekran karartma cezasına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

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Gazeteci Merdan Yanardağ’ın canlı yayında kullandığı ifadelerin ardından, Yanardağ tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. RTÜK, yaşananların ardından Tele1’e 7 günlük yayın durdurma cezası verdi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 4 Soru 4 Yanıt programı için, RTÜK’ün verdiği 7 günlük ekran karartma cezası yürürlüğe giremedi. Ekran karartma kararının temyiz edildiği idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yanardağ’ın 20 Haziran tarihli 4 Soru 4 Yanıt programında AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri üzerine AKP’nin Abdullah Öcalan'la yeni bir açılım süreci başlatabileceğine dair sözleri sosyal medyada çarpıtılarak dolaşıma sokulmuş, Merdan Yanardağ bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

TELE1 cephesi, RTÜK'ün verdiği 7 günlük yayın durdurma kararına itiraz etti. Eğer itiraz kabul edilmeseydi, TELE 1 24 Temmuz'a kadar yayınlarına ara verecekti.
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