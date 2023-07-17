Çanakkale’deki yangın büyüyor: Köyler boşaltılıyor

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Çanakkale’de Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31’de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.



Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.



Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.



İL VE İLÇELERDEN TAKVİYE ARAÇLAR SEVK EDİLİYOR



Çanakkale Belediyesi’nden dün yapılan açıklamada ise şöyle denildi;



“Bugün Kızılkeçili Köyümüzden başlayan ve geniş bir bölgeyi etkileyen yangın sebebiyle tüm ekiplerimiz bölgedeki çalışmalara destek vermektedir. Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan da çalışmaların yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştur.



Belediyemize ait dozer, greyder, eskavatör, su tankerleri, arazözler ve itfaiye araçları ile yangın mahaline destek verilirken il ve ilçelerin itfaiye ekipleri ve yangına müdahale etmek amacıyla bölgemize gelecek Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye ekipleri ile diğer kurumların canla başla mücadele eden tüm personellerine kolaylıklar diliyor, bir an önce sonlanmasını temenni ediyoruz.”



ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI KÖYLERDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLİYOR



Yangını söndürme çalışmaları sürerken Kemel, Kurşunlu ve Dörtyol köylerinin ardından Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisinde yaşayanların da alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliyelerine karar verildi.



Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir” denildi.