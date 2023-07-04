İYİ Parti’nin A Takımı belli oldu; Oktay Vural da listede

Genel Sekreter – Ayfer Yılmaz

Teşkilat Başkanı – M. Satuk Buğra Kavuncu

TR724'te yer alan habere göre Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale oldu. Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır’ın listede yer almadı. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığına ise Ahmet Zeki Üçok’un getirilmesi dikkat çekti.İşte İYİ Parti’nin Başkanlık Divanı’nda yer alan isimler…Siyasi İşler Başkanı – Oktay VuralMali İşler Başkanı – M. Cem ÖzdemirKurumsal İlişkiler Başkanı – Şükrü KuleyinHukuk ve Adalet Politikaları Başkanı – Ahmet Zeki ÜçokSeçim İşleri Başkanı – Sedat AksakallıUluslararası İlişkiler Başkanı – M. Naci CınıslıTürk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı – Ayyüce TürkeşGöç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı – M. Tolga AkalınYerel Yönetimler Başkanı – Burak AkburakMedya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü – Kürşat ZorluEkonomi Politikaları Başkanı – Bilge YılmazKalkınma Politikaları Başkanı – Ümit ÖzlaleAraştırma ve Veri Yönetimi Başkanı – Birol AydemirMilli Güvenlik Politikaları Başkanı – Ali DemirEğitim Politikaları Başkanı – Sevinç AtabayToplumsal Politikalar Başkanı – Ece GünerKadın Politikaları Başkanı – Ünzile YükselŞehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı – Türker YörükçüoğluParti İçi Eğitim Başkanı – Ayşe Sucu