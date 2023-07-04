İYİ Parti’nin A Takımı belli oldu; Oktay Vural da listede

İşte İYİ Parti’nin Başkanlık Divanı’nda yer alan isimler…
Siyasi İşler Başkanı – Oktay Vural
Genel Sekreter – Ayfer Yılmaz
Teşkilat Başkanı – M. Satuk Buğra KavuncuMali İşler Başkanı – M. Cem Özdemir
Kurumsal İlişkiler Başkanı – Şükrü Kuleyin
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı – Ahmet Zeki Üçok
Seçim İşleri Başkanı – Sedat Aksakallı
Uluslararası İlişkiler Başkanı – M. Naci Cınıslı
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı – Ayyüce Türkeş
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı – M. Tolga Akalın
Yerel Yönetimler Başkanı – Burak Akburak
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü – Kürşat Zorlu
Ekonomi Politikaları Başkanı – Bilge Yılmaz
Kalkınma Politikaları Başkanı – Ümit Özlale
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı – Birol Aydemir
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı – Ali Demir
Eğitim Politikaları Başkanı – Sevinç Atabay
Toplumsal Politikalar Başkanı – Ece Güner
Kadın Politikaları Başkanı – Ünzile Yüksel
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı – Türker Yörükçüoğlu
Parti İçi Eğitim Başkanı – Ayşe Sucu