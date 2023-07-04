Samanyolu Haber /Gündem / Şair Ahmet Telli’ye hapis cezası /04 Temmuz 2023 19:48

Şair Ahmet Telli’ye hapis cezası

Şair Ahmet Telli'ye altı yıl önce katıldığı bir eylemde yaptığı açıklama ve okuduğu şiir nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre şair Ahmet Telli hakkında, 2017 yılında, Suriye’de IŞİD’li teröristlere karşı çatışmalara katılan ve burada mayına basarak hayatını kaybeden Sosyalist Demokrasi Partisi eski Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş Bayraktaroğlu için Ankara’da düzenlenen basın açıklamasındaki konuşması ve okuduğu şiir nedeniyle soruşturma başlatıldı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK”

Telli hakkında 4 Ekim 2022’de iddianame düzenlenerek, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 8 yıl 7 ay 5 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, basın açıklamasında açılan pankart ve atılan sloganlar ile 12 Haziran 2017’de Ahmet Telli’ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar da delil olarak gösterildi.

“SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM”

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Telli ile avukatı Umut Vedat Açar katıldı. Sanık Telli, amacının sadece şiir okumak olduğunu belirtti. Bu zamana kadar maksadını hep şiirlerle dile getirdiğini söyleyen Telli, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Örgüt propagandası yapmadım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme heyeti 77 yaşındaki Ahmet Telli’ye ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılarak, ceza ertelendi. Ahmet Telli’nin avukatı Umut Vedat Açar, karara itiraz edeceklerini söyledi.
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