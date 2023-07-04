En sıcak yıl geliyor

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından bugün yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu’ndaki su yüzeyi sıcaklıklarının artması olarak tanımlanan El Nino’nun yedi yıl sonra ilk kez ortaya çıkmasının ardından dünyanın büyük bir bölümünde sıcaklıkların artması beklediklerini duyurdu.



Sözcü'de yer alan habere göre El Nino, küresel iklimde en büyük değişimi yaratan hava olayı olarak biliniyor. El Nino'nun üç aşaması bulunuyor: Sıcak, soğuk ve etkisiz. 2-7 yıl arası bir sürede tekrarlayan sıcak evrede, Güney Amerika sahillerinde yüzey suyu ısınıyor ve daha sonra okyanusa yayılarak atmosfere büyük miktarda ısı katıyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2016 gibi yıllar, genelde güçlü bir El Nino'dan sonra geliyor.



Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino ve küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki beş yılın en az birinin ve bir bütün olarak beş yıllık dönemin kaydedilen en yüksek sıcaklıklara sahne olacağını belirtti.



Şimdilik El Nino'nun 2024 baharına kadar etkin olması ve sonrasında yavaş yavaş etkisini yitirmesi bekleniyor. El Nino nedeniyle Avustralya'da kuraklık, ABD'nin güneyinde daha yoğun yağmur, Hindistan'da ise muson yağmurlarında azalış ihtimali öne çıkıyor.



Dünya Meteoroloji Örgütü Bölgesel İklim Tahmin Başkanı Wilfran Moufouma Okia, Cenevre’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı? Ne zaman olacağını size söylemek zor. Bildiğimiz tek şey önümüzdeki 5 yıl içinde kaydedilen en sıcak yıllardan birine sahip olma olasılığımızın yüksek olduğu” dedi.



VİRAL HASTALIKLAR UYARISI



El Nino'nun kötü beslenme, salgın hastalık ve sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açacak büyük çapta etkileri olacak. Dünya Sağlık Örgütü ise Örgüt, El Nino ile bağlantılı olarak Zika ve Chikungunya gibi viral hastalıkların artabileceği yönünde uyardı. Örgüt sıcaklık ve yağış modellerindeki aşırı değişikliklerden en çok tropik bölgelerde yaşayanların etkileneceğini belirtirken, yoğun yağışların sıtma ve dang humması gibi hastalıkların salgına dönüşme riskini artırdığını ifade ediyor.