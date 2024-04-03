Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de Akşener krizi; "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti" /03 Nisan 2024 15:31

İYİ Parti'de Akşener krizi; "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti"

Seçim sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'in istifa edeceğine yönelik iddiaların ardından kulislere yansıyan bilgilere göre kurmayları ile arasındaki kriz derinleşti. İstifası yönünde baskı yapan parti içi gruplarla Akşener'in çatışma içinde olduğu bildiriliyor.

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Meral Akşener'in İYİ Parti genel başkanlığından istifa etme ve kongrede tekrar aday olmama iddiaları partide hareketliliğe neden oldu. Akşener'in istifa konusunda kararlı olup olmadığına dair sessizliği, kurmayları ile arasındaki krizi derinleştiriyor. İstifası yönünde baskı yapan parti içi gruplarla Akşener'in çatışma içinde olduğu bildiriliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, partideki üst düzey yöneticiler, kurmayların çoğunluğu “Akşener’in yöneticilik vasfını yitirdiği ve halkta bir karşılığı olmadığı” görüşünde. Öte yandan Akşener, en çok seçim sürecinde “hırçın” davrandığı ve söylemleri nedeniyle “AKP’ye çalışıyor” izlenimi yarattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

KARŞISINA RAKİP ÇIKACAK
Seçim sonuçlarını değerlendiren kurmayların, “seçimlerdeki başarısızlığın tek sorumlusunun Akşener olduğu” görüşünü savunduğu öne sürülüyor. Akşener’in halk özünde güvenilirliğinin kalmadığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

Akşener’e yakın isimler de Akşener’in partinin başında siyasete devam etmesi gerektiğini savunuyor. Kurmaylar, kongrenin de bir ay sonra yapılacağını ifade ediyor. Tansiyonun yüksek olacağının belirtildiği kongrede bu kez Akşener’in karşısına rakip çıkacağı ve sindirilemeyeceğini iddia ediyor.
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