Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,4'e geriledi

Para birimi olarak Euro kullanan 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4'e geriledi.







Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı enflasyon oranı beklenenden düşük çıktı.





FactSet anketine katılan analistler tüketici fiyatlarında yüzde 2,6, Bloomberg'e görüş bildiren ekonomistlerse yüzde 2,5 oranında artış bekliyordu.





Euro Bölgesi'nde Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçmişti.





DW Türkçe'nin haberine göre Eurostat verileri, Şubat'ta yüzde 3,1 olan çekirdek enflasyonun ise Mart'ta yüzde 2,9 olarak belirlendiğini ortaya koydu. Bloomberg ve FactSet analistleri, çekirdek enflasyonun yüzde 3 olmasını bekliyordu.





Çekirdek enflasyon oranı, gıda ve enerji gibi kalemlerin dışarıda bırakıldığı mal ve hizmetlerdeki fiyat artış hızını ifade ediyor. Birçok analist, bu veriyi fiyatlardaki değişikliğin daha sağlıklı yorumlanabilmesi ve daha iyi bir tahminde bulunulabilmesi bakımından daha önemli bir gösterge olarak görüyor. Avrupa Merkez Bankası da çekirdek enflasyonu ana gösterge olarak kabul ediyor.





Almanya'da enflasyon yüzde 2,3

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranı, Şubat'ta yüzde 3,9'ken Mart'ta yüzde 2,7 oldu. Enerji fiyatlarındaki düşüş de sürdü. Ancak Şubat'ta yıllık bazda yüzde 3,7 olan düşüş oranı geçen ay yüzde 1,8'e geriledi.





Eurostat verileri, Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa'da tüketici fiyatlarındaki artışın yavaşladığına işaret etti. Almanya'da Şubat'ta yüzde 2,7 olan enflasyon oranı Mart'ta yüzde 2,3'e geriledi. Fransa'da da Şubat'ta yüzde 3,2 olan enflasyon, geçen ay yüzde 2,4'e düştü.





Avrupa Birliği'nde Mart'ta en düşük enflasyon ise yüzde 0,3 ile Litvanya'da kaydedildi.





Faizler Haziran'da düşürülebilir

Euro Bölgesi, Mart ayına ilişkin verilerle Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefine bir adım daha yaklaştı. Ancak analistler, bu gelişmenin henüz Frankfurt merkezli bankanın faizleri indirmesi için yeterli olmadığı görüşünde. Birçok analist, 11 Nisan'da toplanacak olan bankanın Haziran ayına kadar faiz indirmesini beklemiyor.





Euro Bölgesi'nde enflasyon, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirveyi gördükten sonra istikrarlı bir şekilde düşüşe geçmişti.





Enflasyonla mücadele kapsamında Avrupa Merkez Bankası Temmuz 2022'de 0,5 olan faiz oranını Eylül 2023'te yüzde 4'e çıkarmıştı. Banka o tarihten beri faizleri, rekor düzeydeki bu oranda sabit tutuyor.





Faizlerin yüksetilmesi, harcamaların azalmasına neden olup fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltıyor. Ancak yüksek faiz, ekonomik büyümeye de sekte vurabiliyor.





Bu nedenle gözler artık Avrupa Merkez Bankası'nın ne zaman enflasyona karşı zafer ilan edeceğine ve durgunluktaki Avrupa ekonomisine omuz vermek için faiz oranları düşürmeye başlayacağına çevrilmiş durumda.





Euro Bölgesi ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde büyümedi. Bu yılın ilk çeyreğine dair veriler ise 30 Nisan'da açıklanacak.