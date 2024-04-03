Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı sizi ekrana bekliyor /03 Nisan 2024 15:51

İftar Zamanı sizi ekrana bekliyor

İftar Zamanı bugün bir kez daha yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında MCEU TV ekranlarında olacak.

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MCEU TV'nin ekran klasiği haline gelen İftar Zamanı'nda bugün İslam Akademisi Başkanı ve Almanca Yayınlar Genel Koordinatörü Dr. Arhan Kardaş ile Potsdam Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve House of One imamı Kadir Sancı konuk olacak.  

Programın sunucusu Metin Haboğlu, İslam Akademisi Başkanı ve Almanca Yayınlar Genel Koordinatörü Dr. Arhan Kardaş ile;

-İslam Akademisi’ni ve faaliyetlerini,
-İslam hukuku ve evrensel insani değerler üzerine konuşacak.  

Potsdam Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve House of One imamı Kadir Sancı ile;

- House of One projesini,
- Kuran ve siyer felsefesi açısından barış ve hizmet hareketindeki misalleri üzerine yeni bir sohbet olacak. 

Ayrıca farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu'nun seslendireceği eserler de programa renk katacak.


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