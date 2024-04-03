İftar Zamanı sizi ekrana bekliyor

MCEU TV'nin ekran klasiği haline gelen İftar Zamanı'nda bugün İslam Akademisi Başkanı ve Almanca Yayınlar Genel Koordinatörü Dr. Arhan Kardaş ile Potsdam Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve House of One imamı Kadir Sancı konuk olacak.





Programın sunucusu Metin Haboğlu, İslam Akademisi Başkanı ve Almanca Yayınlar Genel Koordinatörü Dr. Arhan Kardaş ile;





-İslam Akademisi’ni ve faaliyetlerini,

-İslam hukuku ve evrensel insani değerler üzerine konuşacak.





Potsdam Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve House of One imamı Kadir Sancı ile;





- House of One projesini,

- Kuran ve siyer felsefesi açısından barış ve hizmet hareketindeki misalleri üzerine yeni bir sohbet olacak.





Ayrıca farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu'nun seslendireceği eserler de programa renk katacak.









