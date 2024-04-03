Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de eleştiri okları Saray'a yöneldi: 'Değişim topyekûn olmalı' /03 Nisan 2024 15:24

AKP'de eleştiri okları Saray'a yöneldi: 'Değişim topyekûn olmalı'

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, yerel seçimlerde partisinin aldığı yenilgiden sonra "Sorun sadece AK Parti yönetiminden kaynaklanmıyor. Külliye’deki yapılanma da yeniden gözden geçirilmeli" dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından, partisinin aldığı yenilgiye ilişkin açıklama yapan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, "Sorun sadece AK Parti yönetiminden kaynaklanmıyor. Külliye’deki yapılanma da yeniden gözden geçirilmeli" dedi.

Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sorun sadece AK Parti yönetiminden kaynaklanmıyor. Külliye’deki yapılanma da yeniden gözden geçirilmeli. Reis’in üzerinden kendilerine iktidar alanları kuranlar, Reis’in kendilerine sağladığı unvanlar üzerinden afra tafra satmanın dışında bir işe yaramayanlar, yarayan insanları türlü hilelerle pasifize edenler, millet nezdinde hiç bir karşılıkları olmadıkları halde Reis’in sağladığı rütbelerle millete efendilik taslayanlar, bilesiniz ki bu kaybın sorumlularıdırlar. Değişim topyekûn olmalı."
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