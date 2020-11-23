İyi Parti'de istifa depremi

İyi Parti kurucu Kayseri il teşkilat başkanı avukat İsmail Tanrıöven, başkan yardımcısı avukat Serap Altuntaş, önceki dönem il başkan yardımcısı Menekşe Çelebi, önceki dönem il yönetim kurulu üyesi İ. Rekin Çalı, önceki dönem il yönetim kurulu üyesi Zafer Dağ partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.





İstifa eden beş isim yayımladığı açıklamada, partinin bir gurup zümrenin anti demokratik uygulamalarının merkezi haline geldiğini iddia etti.





Açıklamada, "Kuruluş ilkelerinden sapan, Türk milliyetçiliğinden uzaklaşan, merkez liberal çizgiye taşınmaya çalışılan bir partide devam etmemiz mümkün değildir." denildi.





İSTİFA SEBEBİ ÜMİT ÖZDAĞ'IN İHRAÇ EDİLMESİ Mİ?





İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihraç edilmesine tepki gösterilen açıklamada, "İyi Partiyi sızmalardan korumaya çalışanların hukuksuz şekilde disipline sevki ve ihracı iyi partinin Türk Milliyetçiliği ekseninden kaydığı ve kuruluş ilkelerinden saptığını göstermektedir. Türk milliyetçiliği ve Türk milliyetçilerinin iyi partiden tasfiye edilmeye devam edileceği de anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.