İYİ Parti'de ittifak krizi: Bir vekil daha istifa etti

İYİ Parti'de istifa rüzgarı sürüyor. İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa etti.







Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Kimdir? Partisinden Neden İstifa Etti? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Kimdir?





İYİ Parti’yi kuruluş amaçlarından uzaklaşmakla eleştiren Yanıkömeroğlu, X hesabından şu mesajı paylaştı: “Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.”





Yanıkömeroğlu Yetkinreport'a yaptığı açıklamada "CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu; istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi. Milletvekili olarak bu misyona devam edeceğim" dedi. Yanıkömeroğlu, herhangi bir partiyle temasının olmadığını da söyledi" diye konuştu.