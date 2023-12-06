Samanyolu Haber /Gündem / Akşener CHP'nin teklifine sert çıktı: "Figüran olmayacağız" /06 Aralık 2023 17:02

Akşener CHP'nin teklifine sert çıktı: "Figüran olmayacağız"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP ile işbirliği tartışmaları için "İttifak dedikleri bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz" dedi. Akşener "Bugünden sonra da bizi gül bahçeleri beklemiyor" diye konuştu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

GİK toplantısında aldıkları seçime müstakil girme kararı ile ilgili konuştu. Akşener, "Adına ittifak dedikleri bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz. Başkalarının yazdığı senaryoya figüran olmayacağız" dedi.

'ARİTMETİK HESAPLAR KONUŞULUYOR'
Akşener "Yerel seçimler yaklaşıyor ama, projeler yerine dedikodular, talepler yerine aritmetik hesaplar konuşuluyor.

Yetkiyi devraldığımız her şehirde adil, kapsayıcı ve ulaşılabilir ulaşım hizmetlerini hayata geçirmeye kararlıyız. 

Sıfır toplamlı ittifak düzenine karşı başlattığımız mücadele artık yeni bir aşamaya geçti. İki kutuplu siyasetin karşısında Türkiyenin demokratik milli yükselişini başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Kayıkçı kavgalarıyla milletimizi oyalayanlara karşı anlamlı bir başlangıç yaptık, zor günler yaşadık. Bugünden sonra da bizi gül bahçeleri beklemiyor. Önümüzde çetin bir yol var. Çiçek demetlerinin ardına gizlenen tehditler alacağız, yüzümüze gülüp tetikçilerini ardımıza gönderenleri göreceğiz ama bizim için siyaset bir konfor ve rant alanı olmadı. 

'YOK BİRBİRİNDEN FARKLARI'
Tekrar tekrar yaylım ateşine tutacaklar. Daha da ilginci her iki taraf birden yapacak. Bu ülkede milletimizden başka kimseye yaranamıyoruz. İki taraf da bize hakaret ediyor, ortak noktaları bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek. Yok hiçbirinin birbirinden farkı. 

'BAŞKALARININ YAZDIĞI SENARYOYA FİGÜRAN OLMAYACAĞIZ'
Adına ittifak dedikleri bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz.

Bu mücadeleyi başkasının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmadan, başkasının sevabına da günahına da ortak olmadan özü başımıza, birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz.

Erlik günü gelip çatmış İYİ Parti'nin tüm neferlerine artık meydan görünmüştür. Türlü dümenle tarlamızı sürmek isteyenlere inat milletimizle buluşacağız" ifadelerini kullandı.
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