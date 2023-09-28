Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den CHP'yi kızdıracak teklif; '10 ilde aday çıkarmayın' /28 Eylül 2023 18:16

İYİ Parti'den CHP'yi kızdıracak teklif; '10 ilde aday çıkarmayın'

Seçim öncesi ittifak ve iş birliği tartışmaları sürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Partili Türker Yörükçüoğlu, CHP'ye 10 büyükşehirde aday çıkarmama çağrısında bulundu.

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Yerel seçimlere aylar kala, ittifak tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.
 
Son olarak 81 ilde aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP’nin 10 büyükşehirde aday çıkarmaması çağrısında bulundu.

CHP ve AKP’nin yarıştığı seçimlerde kazananın hep AKP olduğunu savunan Yörükçüoğlu, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’da CHP’nin aday çıkarmaması gerektiğini söyledi.
 
Yörükçüoğlu, Türkiye’yi kurtarmanın yolunun İYİ Parti’den geçtiğini öne sürdü.
 
Yörükçüoğlu CHP’ye 10 büyükşehirde aday çıkarmama çağrısında bulundu. Peki ama 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde ismi geçen 10 ilde CHP ve İYİ Parti’nin oy oranları nasıl?

İşte Millet İttifakı’nın eski ortaklarının oy oranları…
 
İstanbul
CHP – 28,06
İYİ Parti – 8,07
 
Ankara
CHP – 30,56
İYİ Parti – 12,80
 
Antalya
CHP – 32,31
İYİ Parti – 11,31
 
Hatay
CHP – 28,39
İYİ Parti – 8,02
 
Tekirdağ
CHP – 36,25
İYİ Parti – 11,17
 
İzmir
CHP – 40,90
İYİ Parti – 11,29
 
Adana
CHP – 28,63
İYİ Parti – 10,74
 
Mersin
CHP – 30,89
İYİ Parti – 11,84
 
Eskişehir
CHP – 34,06
İYİ Parti 13,81
 
Muğla
CHP – 37,59
İYİ Parti – 17,04
 
Aydın
CHP – 35,59
İYİ Parti – 12,95

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