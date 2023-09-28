İYİ Parti'den CHP'yi kızdıracak teklif; '10 ilde aday çıkarmayın'

Yerel seçimlere aylar kala, ittifak tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.







Son olarak 81 ilde aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP’nin 10 büyükşehirde aday çıkarmaması çağrısında bulundu.





CHP ve AKP’nin yarıştığı seçimlerde kazananın hep AKP olduğunu savunan Yörükçüoğlu, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’da CHP’nin aday çıkarmaması gerektiğini söyledi.







Yörükçüoğlu, Türkiye’yi kurtarmanın yolunun İYİ Parti’den geçtiğini öne sürdü.





Yörükçüoğlu CHP’ye 10 büyükşehirde aday çıkarmama çağrısında bulundu. Peki ama 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde ismi geçen 10 ilde CHP ve İYİ Parti’nin oy oranları nasıl?





İşte Millet İttifakı’nın eski ortaklarının oy oranları…





İstanbul

CHP – 28,06



İYİ Parti – 8,07





Ankara

CHP – 30,56

İYİ Parti – 12,80





Antalya

CHP – 32,31

İYİ Parti – 11,31





Hatay

CHP – 28,39

İYİ Parti – 8,02





Tekirdağ

CHP – 36,25

İYİ Parti – 11,17





İzmir

CHP – 40,90

İYİ Parti – 11,29





Adana

CHP – 28,63

İYİ Parti – 10,74





Mersin

CHP – 30,89

İYİ Parti – 11,84





Eskişehir

CHP – 34,06

İYİ Parti 13,81





Muğla

CHP – 37,59

İYİ Parti – 17,04





Aydın

CHP – 35,59

İYİ Parti – 12,95



