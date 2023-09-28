Sağanak yağış, kuraklık tehlikesi yaşayan İstanbul'u teslim aldı

Meteoroloji'nin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Valiliği tarafından İstanbul için yapılan uyarıların ardından şiddetli yağış İstanbul'da etkisini arttırdı.







Gerçek Gündem'in haberine göre Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.





Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.





Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.





Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için yurttaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.





BAŞAKŞEHİR VE SULTANGAZİ'DE SU BASKINLARI

Öte yandan kuvvetli sağanağın etkili olduğu Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde su baskınları etkili oluyor.





Küçükçekmece ve Başakşehir'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü.





Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.





YARIN SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

AFAD'dan etkili olan yağışlarla ilgili açıklama geldi. Yapılan uyarıda "Meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.





VALİDEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada: "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerini kullandı.







