Samanyolu Haber /Gündem / Sağanak yağış, kuraklık tehlikesi yaşayan İstanbul'u teslim aldı /28 Eylül 2023 18:11

Sağanak yağış, kuraklık tehlikesi yaşayan İstanbul'u teslim aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın İstanbul'da kuvvetli yağışa karşın uyarıda bulunmasının ardından yağış İstanbul'da etkili oldu.

SHABER3.COM

Meteoroloji'nin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Valiliği tarafından İstanbul için yapılan uyarıların ardından şiddetli yağış İstanbul'da etkisini arttırdı.

Gerçek Gündem'in haberine göre Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için yurttaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

BAŞAKŞEHİR VE SULTANGAZİ'DE SU BASKINLARI
Öte yandan kuvvetli sağanağın etkili olduğu Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde su baskınları etkili oluyor.

Küçükçekmece ve Başakşehir'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü.

Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.

YARIN SABAHA KADAR DEVAM EDECEK
AFAD'dan etkili olan yağışlarla ilgili açıklama geldi. Yapılan uyarıda "Meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

VALİDEN UYARI
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada: "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağanak yağış, kuraklık tehlikesi yaşayan İstanbul'u... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:18:44