Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması /28 Ağustos 2023 00:32

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "Ekrem Bey ve Mansur Bey artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Artık bizim cumhurbaşkanı adayımız değildir" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taarruz’un yıldönümü 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da konuştu. Akşener'in seçime ayrı ayrı girilmesi gerektiğine dair sözleri tartışma yarattı. Bu sözlere dair bir değerlendirme de İYİ Partili Ümit Özlale'den geldi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar’da Kocatepe’de yaptığı konuşmada, seçimden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı seçilebileceklerini gördüklerini belirterek, "Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Aziz Türk milleti ve değerli arkadaşlarım, sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener konuşmasında, "Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim için, özür dilerim" ifadelerini de kullandı.

Akşener'in bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Bu sözler hakkında İYİ Parti cephesinden kritik bir değerlendirme daha geldi. Halk TV'de yayımlanan Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu 'Sansürüz' programına konuk olan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale önemli açıklamalarda bulundu.

"EKREM BEY VE MANSUR BEY ARTIK CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANLARIDIR" 
Özlale şunları söyledi:

"Biz bu iki büyükşehir belediye başkanına cumhurbaşkanlığı önerdik. Bunu kapalı kapılar ardında değil. Herkesin gözü önünde sunduk. Anketlerde önde çıkıyorlardı. Ancak biz bu teklifi her götürdüğümüzde aldığım cevap biz CHP'nin belediye başkanlarıyız ve genel başkanımız ne derse o olurdu. Bunun için Ekrem Bey ve Mansur Bey artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Artık bizim cumhurbaşkanı adayımız değildir.

İkinci konu da eğer ki biz belediye başkanlığı veya milletvekili pazarlığına düşseydik eğer yerimiz Millet İttifakı olmazdı. Bu zaman Cumhur İttifakı ile masaya oturmayan tek parti İYİ Parti'dir. Biz bundan sonra yapacağımız pazarlığı büyükşehir belediyeleri sayısı üzerinden yapmayacağız. Kılıçdaroğlu'nun diğer küçük dört tane partiyle hangi pazarlıkları yaptığı bizi gerçekten ilgilendirmiyor."
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