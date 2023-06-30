İYİ Parti'den son kulis: Akşener'in sözleri parti içi kırgınlığı artırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, son kurultayda partililerine “Meral Akşener’i, düşmanlarının suçlamadığı iftiralarla suçladınız, kahrolun” şeklindeki ifadelerinin parti içindeki “kırgınlığı artırdığı” ifade ediliyor. Öte yandan kulislerde özellikle partinin kuruluşunda yer alan bazı isimlerin “zamanla partiden uzaklaştırıldığı” da ileri sürülüyor.







Cumhuriyet’in haberine göre, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak görevlendirilen Koray Aydın için “Temayül yoklamasından birinci çıkmasaydı, aday yapılmayabilirdi” değerlendirmeleri yapılırken Aydın ve TBMM Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gibi milliyetçi seçmende “etkili olan isimlerin, parlamentoda görevlendirilerek, partiden uzaklaştırıldığı” savunuluyor. Cihan Paçacı, Şenol Sunat gibi partide aktif rol oynayan isimlerin de “hem adaylık sürecinde hem de sonrasında geri plana itilmek istendiği” ileri sürülüyor.





Partililer, “GİK listesinde Ömer Karakaş, Ayyüce Türkeş Taş, Oktay Vural, Tolga Akalın gibi isimler var. TBMM ekibi de ülkücü kökenli. Bu durumda ‘Akşener ülkücüleri partiden uzaklaştırdı’ denilebilir mi?” sorusuna, “Ülkücü isimlerin GİK’teki sayısı ‘merkez sağ’ kökenden gelen isimlerden çok daha az. Bu GİK, ‘Akşener’i yeri geldiğinde eleştirecek, ‘Eğer şöyle yapılırsa yanlış olur’ diyebilecek bir GİK değil. Akşener’e ‘itiraz edecek’ isimler yok” diye yanıt verdi.

