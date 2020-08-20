Samanyolu Haber /Ekonomi / İYİ Partili Çıray'dan "Borsada işlemler durdurulsun" açıklaması /20 Ağustos 2020 22:42

İYİ Partili Çıray'dan "Borsada işlemler durdurulsun" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirttiği müjde sonrasında İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray'dan borsa konusunda yeni bir yorum geldiği ifade edildi.

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İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü 'müjde' açıklayacağını duyurmasının ardından gündeme gelen spekülasyonlar nedeniyle borsa işlemlerinin durdurulmasını ve soruşturma açılmasını talep etti.

Çıray, Erdoğan'ın "Cuma günü müjde vereceğiz" sözleri ve sonrasında yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Çıray, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Yakında…" paylaşımına da yer verirken, spekülasyonlar nedeniyle borsa işlemlerinin durulmasını istedi.

"Her türlü spekülasyon ortalıkta uçuşuyor"

Çıray, "BORSA İŞLEMLERİ DURDURULMALI! Sn Danışman sanki paparazzi programı sunuyor gibi 'Yakında' diye mesaj atıyor. Her türlü spekülasyon ortalıkta uçuşuyor. Piyasalar allak bullak. SPK kanununa göre resmen suç!!! SPK İŞLEMLERİNİ DURDURUN! Asimetrik ve gizli bilginin piyasa oyuncuları tarafından önceden bilinerek hileli ve haksız kazanç elde edilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra enerji şirketlerinin hisselerinin yükseldiğine dikkat çeken Çıray, "Sn Erdoğan daha 'müjde' demeden enerji şirketlerinin hisselerinin ortalamalarının çok üstünde ve sebepsiz yükselmesi soruşturulmalı. SPK'nın derhal işlemleri durdurup, son 48 saattir kim ne aldıysa soruşturması gerekiyor. Başta bu bilgiye kamuda erişebilenlerin soruşturulması kanun icabı" dedi.
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