Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın aşı hamlesinde yeni gelişme /20 Ağustos 2020 22:10

Rusya'nın aşı hamlesinde yeni gelişme

Rusya'da geliştirildiği iddia edilen koronavirüs aşısının gelecek hafta 40 bin kişi üzerinde test edileceği açıklandı.

SHABER3.COM

Rusya'nın dünyada ilk tescil edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'nin gelecek hafta 40 bin kişide test edileceği açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya'da geliştirlen Covid-19 aşısında toplu test süreci gelecek hafta başlayacak. Projeyi yürütenler denemelerin 40 bin kişi üzerinde yapılacağını ve yabancı bir araştırma organının süreci takip edeceğini söyledi. 

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, potansiyel Koronavirüs aşısı hakkında yeterli akademik çalışma olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt olarak "Pek çok ülke Rusya aşısına karşı bilgi savaşı yürütüyor" dedi. Dmitriev, akademik makalelerin ay sonunda yayımlanacağını söyledi. 

40 bin kişilik yaygın test sürecinin gönüllülük esasına dayanacağını söyleyen Dmitriev, aşı olanların düzenli check-uptan geçeceğini belirledi. 
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