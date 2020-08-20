Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Haliç cevabı /20 Ağustos 2020 22:02

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Haliç cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği ve içinde Haliç maddesinin de yer aldığı ifadelere İmamoğlu'ndan cevap geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda, CHP'li belediyeleri hedef alan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İmamoğlu'nu İstanbul'u çöplüğe çevirmekle suçlayarak şunları söyledi: 

"Düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. Toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor. Birçok şehirlerimizde sunulan hizmetlerin hem kalitesinde, hem sayısında ciddi düşüşler var."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İmamoğlu, şöyle dedi: 
 
"Haliç’te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Öğrenciler burs alıyor, durmuş metrolar harekete geçiyor. İstihdam ofisleri iş buluyor, yeşil alanlar halka açılıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul’a harcanmak isteniyor."
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