Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki günlü vaka sayısı 1400'ü geçti /20 Ağustos 2020 21:53

Türkiye'deki günlü vaka sayısı 1400'ü geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içindeki koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı bilgilere göre son 24 saat içinde 1412 yeni vaka tespit edilirken 882 kişinin de iyileştiği belirtildi. Günlük test sayısının ise 92'den fazla olduğu görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte 19 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken bin 412 yurttaş da enfekte oldu. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise güncel verilere göre 6 bin 58'e yükseldi. 

Koca'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'deki ağır hasta sayısı 735'e yükselirken, bugün 882 kişide herhangi bir virüs etkisi görülmedi.



Fahrettin Koca, tabloya eklediği notta şunları söyledi:

"Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim."
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