Türkiye'deki günlü vaka sayısı 1400'ü geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte 19 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken bin 412 yurttaş da enfekte oldu. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise güncel verilere göre 6 bin 58'e yükseldi.





Koca'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'deki ağır hasta sayısı 735'e yükselirken, bugün 882 kişide herhangi bir virüs etkisi görülmedi.













Fahrettin Koca, tabloya eklediği notta şunları söyledi:





"Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim."