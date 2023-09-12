Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili vekil de tutuklanan Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe katılmış /12 Eylül 2023 22:22

İYİ Partili vekil de tutuklanan Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe katılmış

Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde İYİ Partili milletvekili Adnan Beker'in halay çektiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Eski içişleri bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen ve suç örgütü lideri iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe İYİ Partili isimlerin katıldığı da ortaya çıktı. İYİ Partili vekil Adnan Beker ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Gürhan Kocaman'ın da düğünde halay çektiği görüldü.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, sünnet düğününe yeraltı dünyasından katılan isimler arasında en çok göze çarpanlardan biri de ‘Hells Angels’ isimli çetenin lideri ve insan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama, sahte evrak düzenleme gibi çeşitli suçlara konu haberlerle anılan Necati Arabacı oldu. Necati Arabacı yaklaşık 500 bin liralık altın taktı.

Göze çarpan isimlerden bir diğeri de Barış Çakıcı oldu. Barış Çakıcı’nın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” dediği, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı’nın yeğeni olduğu biliniyor.

Ayhan Bora Kaplan hakkında bu sabah tutuklama kararı verilmişti.

Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen ve ellerinde kalaşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme gelen mafya lideri Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alınması yankı uyandırmıştı. Kaplan’ın gözaltına alınması sonrası Süleyman Soylu’dan “Operasyon çocukları” tepkisi gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Partili vekil de tutuklanan Kaplan'ın oğlunun sünnet... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:08:13