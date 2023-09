Google hakkında şok iddia

ABD Adalet Bakanlığının tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle Google’a açtığı, son 25 yılın en büyük “antitröst” davasının duruşması bugün başladı.



Adalet Bakanlığı Avukatı Kenneth Dintzer, açılış konuşmasında, söz konusu davanın internetin geleceği ve Google’ın arama motorunun anlamlı bir rekabetle karşılaşıp karşılaşmayacağıyla ilgili olduğunu belirtti.



Google’ın, web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için yılda milyarlarca dolar harcayarak tekelini koruduğunu iddia eden Dintzer, “Google bu ayrıcalıklı pozisyonlar için yılda 10 milyar dolardan fazla para ödüyor.” ifadesini kullandı.



Dintzer, Google’ın işlediği arama sayısı kadar veri topladığını, bu verilerin gelecekteki aramaları iyileştirmek ve rakipleri karşısında daha büyük bir avantaj sağlamak için kullanabileceğini aktardı.



GOOGLE İDDİALARI REDDETTİ



Google’ın avukatlarından John Schmidtlein ise Google’ın “en iyisi” olması nedeniyle şirketlerin tarayıcıları ve akıllı telefonları için varsayılan arama motoru olarak seçtiğini, bu durumun rekabet eksikliğinden kaynaklanmadığını söyledi.



Schmidtlein, günümüzde kullanıcıların her zamankinden daha fazla arama seçeneğine ve çevrim içi bilgiye erişme yollarına sahip olduğunu belirterek, tüketicilerin Google’ı “zorunda oldukları için değil, kendilerine değer kattığı için” kullandıklarını ifade etti.



Google’ın pazar gücünü rakiplerini yasa dışı olarak engellemek için kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Schmidtlein, kullanıcıların seçenekleri olduğunu ve geçiş yapmanın kolay olduğunu kaydetti.



DURUŞMALAR DEVAM EDECEK



Dava kapsamında federal avukatlar ve eyalet başsavcıları, 10 hafta boyunca Google’ın, “arama motorunu çok sayıda cihazda varsayılan seçenek olarak kilitleyerek” pazarı kendi lehine çevirdiğini kanıtlamaya çalışacak.



Davaya bakan Washington Bölge Yargıcı Amit Mehta’nın gelecek yılın başına kadar herhangi bir hüküm vermesi beklenmiyor.



Google’ın ana kuruluşu Alphabet’in üst düzey yöneticilerinin yanı sıra diğer teknoloji şirketlerinden yöneticilerin de ifade vermesi bekleniyor. İfade vermesi öngörülenler arasında Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai de bulunuyor.



Söz konusu davanın, ABD’de 1998’de Microsoft’a açılan davanın ardından son çeyrek yüzyılın en büyük “antitröst” davası olduğu kaydediliyor.



GOOGLE’A “ANTİTRÖST” DAVASI



ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak’ta yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google’a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde “antitröst” davası açıldığı bildirilmişti.



Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google’ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.



Son 15 yılda Google’ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.



Açıklamada, bu sayede Google’ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.



ABD Adalet Bakanlığı, 2020’de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google’a antitröst davası açmıştı.