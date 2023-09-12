Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünya nüfusunun üçte biri internete ulaşamıyor /12 Eylül 2023 22:55

Dünya nüfusunun üçte biri internete ulaşamıyor

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği verilerine göre dünya nüfusunun üçte biri hala internete ulaşamıyor. Son bir yılda internete erişebilen kişi sayısı ise 100 milyon arttı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünya nüfusunun üçte birinin hala internete erişiminin olmadığını açıkladı.

BM bünyesinde teknolojik konularla ilgili bir alt örgüt olan ITU, geçen yıldan bu yana internet erişimi olan insan sayısının, dünya genelinde 100 milyon kişi artarak 5,4 milyar kişiye yükseldiğini duyurdu. Söz konusu rakamın dünya nüfusunun yüzde 67'sine tekabül ettiğini belirten ITU, internete erişimi olmayan insan sayısını ise 2,6 milyar olarak aktardı.

ITU Başkanı Doreen Bogdan-Martin konuyla ilgili açıklamasında, "İnternet ağının iyileştirilmesini doğru yöne atılmış bir başka adım" olduğunu, ancak "2030 yılına dek evrensel ve amaca uygun bir ağ oluşturabilmek için" kalıcı çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yapılan araştırmaya göre sanayi ülkelerinin tamamında internete erişim 2023 yılı itibarıyla sağlanmış durumda. Düşük gelirli ülkelerde ise internet ağı hızla yayılmasına rağmen, nüfusun üçte birinden az bir bölümü internetten faydalanabiliyor.
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