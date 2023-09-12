Suç örgütüyle alakamız yok, arkadaşlarımız

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun amcasının oğlu Sadık Soylu, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ı 15 Temmuz gecesi kendisinin aradığını belirterek, o gece Kaplan ve arkadaşlarına verilen silahlarla ilgili bilgisinin bulunmadığını söyledi.





Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 5 kişi önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kaplan, 15 Temmuz gecesi TRT Genel Müdürlüğü önüne Süleyman Soylu ile telefonla görüştükten sonra beraberinde kalaşnikof silahlı adamlarıyla gelmesiyle hatırlanıyor.





Kaplan’ı 15 Temmuz gecesi arayan ismin Süleyman Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu olduğu ortaya çıktı. Halk Tv’den Seyhan Avşar’a konuşan Sadık Soylu, “15 Temmuz gecesi Ayhan Bora Kaplan’ı siz mi arayıp TRT önüne çağırdınız?” sorusuna “15 Temmuz’da TRT’ye gittik. Ayhan’ı ben aradım. 15 Temmuz bir savaştı. Savaşa beraber girdik. Biz Başbakanlık’taydık. Herkesin Başbakanlığa gelmesini istedik. Beni arayan herkes oraya geldi. Ayhan Bora Kaplan zaten oraya gelecekti” dedi.





“Ayhan Bora Kaplan dışında 15 Temmuz gecesi çağırdığınız suç örgütü liderleri var mıydı?” sorusuna Soylu, “15 Temmuz’da zaten herkes geldi. Suç örgütüyle alakamız yok ki. Arkadaşlarımız geldi. Vatandaşlarımız geldi. Akrabalarımız geldi” diye konuştu.





Ayhan Bora Kaplan hakkındaki suçlamaları bilmediğini ve Kaplan ile en son 4 ya da 6 sene önce görüştüklerini iddia eden Soylu, “15 Temmuz gecesi Ayhan Bora Kaplan ve ekibinin elindeki ağır silahlar dikkat çekiyor. Bu silahları nereden bulmuş olabilirler?” sorusuna “Ben nereden bileyim. Süleyman Bey o zaman İçişleri Bakanı değildi ki. Silahlarla bizim ne alakamız var. Ben bunu nerden bileyim. Devlet her şeyi bilir” ifadelerini kullandı.





Soylu, “O akşam biz sokaktaydık. Ödül almamız gerekirken cezalandırılıyoruz. Biz esrarcı mı olmadık, kokainci mi olmadık. Ne derseniz olduk” diye konuştu.





“İçişleri Bakanı’nın değişmesinin ardından yapılan bu operasyon kamuoyunda Soylu’ya yönelik bir hamle olarak okundu. Size yönelik bir operasyon mu bu sizce?” sorusuna Sadık Soylu, “Onu söylemek bana yakışmaz. Bakan Bey varken ben bunu söyleyemem. Ayrıca kim konuşuyor ki bunu. Herkes bizim dostumuz” yanıtını verdi.