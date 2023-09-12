Samanyolu Haber /Spor / Stefan Kuntz’tan olay sözler! Milli oyunculara suçlama… /12 Eylül 2023 21:56

Stefan Kuntz’tan olay sözler! Milli oyunculara suçlama…

Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonu açıklamalarında isim vermeden bazı oyuncularını eleştirdi!

SHABER3.COM

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya’ya 4-2 yenildikleri hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kuntz’un basın toplantısının sonunda söylediği sözler ses getirdi!

Performansı eleştirilen Alman teknik adam, söylediği bu sözlerle milli takımdaki bazı oyuncuları isim vermeden eleştirdi.

Kuntz, “Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için %100’ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya’da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım! Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı’nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100’ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil!” ifadelerini kullandı.

“HEP SORGULANAN HOCA”

Stefan Kuntz, Belçika’daki taraftarların istifa tezahüratları için gelen sorunun ardından, “Taraftarın söylediklerini de Türkçemle anlıyorum. Geçen sene 4 maçı kazandığımızdan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan, soru işareti olan hoca! Ama kesinlikle konu bu değil. 20 maç yaptık, 5’ini kaybettik. Bunlar sıralamada üzerimizde olan takımlar. Üzerinde çalışmamız gereken başka konular.” sözlerini sarf etti.

AKILLARA HAKAN ÇALHANOĞLU GELDİ

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Eskişehir’de Ermenmistan ile 1-1 berabere kalınan EURO 2024 Elemeleri’ndeki mücadele sonrasında canlı yayında şu sözleri söylemişti;

”Sorumluluk benim üzerimde. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu maçı kazanmak gerekiyordu. Ermenistan'ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor. Diğer kampta Letonya'yı yenmek gerekiyor, bu şart”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Stefan Kuntz’tan olay sözler! Milli oyunculara suçlama… Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:20:19