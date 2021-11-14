İYİ Parti'nin reklamına sert çıktı: Halkın gündemi bu değil

'AKP'DEN KOPAN MERKEZ SAĞ SEÇMEN DAHA FAZLA KAZANMAK İSTER'





'Z KUŞAĞI HAZRETİ ÖMER'İ NE KADAR TANIYOR, BU SÖYLEMLE ORAYA ULAŞMAK MÜMKÜN MÜ?'





'O ÇABANIN SONUNDA BU REKLAM KAMPANYASI HİÇ OLMADI'





'HZ. ÖMER'İN YOLU' FİLMİ FARUK ACAR İMZALI





MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, İYİ Parti tarafından hazırlanan 'Hz. Ömer'in Yolu' reklamına sert eleştiriler yöneltti.Son üç yılda AKP'den uzaklaşanların çok büyük kısmının 'geleneksel merkez sağ seçmenler' olduğunu dile getiren Sencar, "Bunların arasında islamcı gelenekten gelenler yok denecek kadar azdır. Bu kitleyi etkileyecek tek faktör ekonomidir. Dini sembol ve konuların bu kitle üzerinde hiçbir etkisi yoktur" dedi.Sencar, siyasette ve siyasi reklamcılıkta dini değer ve sembollerin kullanılmasından daha yanlış ve amacın tam zıttı sonuç verecek bir girişim olamayacağını söyledi.Adını vermeden bu reklamın mimarı Faruk Acar'ı "20 yıllık tecrübeden sonra akıl almaz bir iş. Hayret ve üzüntü ile izliyorum. Başarı reklamcılık keskin zeka ve birikim gerektirir" sözleriyle eleştirdi.Söz konusu eleştirilerinin ardından Gerçek Gündem’in ulaştığı Özer Sencar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iki yıldır büyük bir emekle Türkiye’yi karış karış gezerek partiyi getirdiği noktanın bu reklam kampanyasıyla zayıflatıldığı kanısında."Son 20 yılda dini iddialarla iktidara gelenlerin ne yaptığı ortada. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi’nden kopan seçmen merkez sağ seçmen. Daha önce Demokrat Parti’ye, Adalet Partisi’ne, Anavatan Partisi’ne, Doğru Yol Partisi’ne oy veren seçmen" diyen Sencar, şöyle devam ediyor:"Bu seçmen camiye de gider, denize de gider, kimisi içkisini de içer ama orucunu da tutar. Bu seçmen profili AK Parti’yi terk ediyor. Peki bu seçmen neye bakar? Dini değerler en birinci oy verme sebepleri midir? Hayır değildir. Bu seçmen ekonomiye bakar, tüketim gücüne bakar. Daha fazla büyümek, daha fazla harcamak ister. Kimi Paris’e gitmek kimi Kabe’ye gitmek ister. Ama bugün bu imkansız.Bir de bu işin gençlerle ilgili boyutu var. Şimdi Z kuşağı Hazreti Ömer’e ne kadar tanıyor. Bu söylem ile oraya ulaşmak mümkün mü? Elbette mümkün değil. Bir de şunu unutmamak lazım ta Necmettin Erbakan zamanından beri bir Hazreti Ömer menkıbesi anlatılır. Hazreti Ömer, ‘Dicle’nin kenarında bir koyun çalınsa bunun adaleti benden sorulur’ dediği anlatılır. Bunu sürekli dillendirenlerin yaptıkları ortada. İnsanlar bu söylemi söyleyenlerin ekonomiyi de demokrasiyi de batırdığını görüyor.İYİ Parti Meral Akşener iki yıldır elinde demir baston Anadolu’yu gezdi. Çok karşılık gördü, çok kıymetli işler yaptı. Ama o çabanın sonunda bu reklam kampanyası hiç olmadı."Yıllarca AKP ile çalışan Andy-Ar araştırma şirketinin kurucusu Faruk Acar'ın iktidar partisi ile işbirliği 2019 yerel seçimlerinden sonra son buldu.Bu yaz aylarında İYİ Parti ile çalışmaya başlayan Andy-Ar ve Faruk Acar, Malazgirt Savaşı'nın 950 yılı kapsamında ilk reklam filmini de hazırlamıştı.