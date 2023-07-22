İYİ Parti'nin yerel seçim stratejisi ne olacak?

‘BÜYÜKŞEHİRLER İYİ PARTİ’NİN DESTEĞİYLE KAZANILDI’ GÖRÜŞÜ HAKİM





‘TEK ALTERNATİF DEĞİL’





Yerel seçimler her geçen gün biraz daha yaklaşırken, partilerde seçim hareketliliği de yeniden başlamaya başladı. Yerel seçim için ittifak yapılıp yapılmayacağı da merak konusu olurken, İYİ Parti stratejisini masaya yatırdı.Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Parti kurmayları CHP’yle ortaklık yapılması durumunda “Bu kez onlar fedakârlıkta bulunmalı” yorumunu yapıyor. İYİ Parti’nin CHP’den sadece Adana, Mersin ve Manisa için değil Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri için de “kendi adaylarını desteklemesini bekleyeceğine” işaret ediliyor. Parti yönetimi CHP’nin yanı sıra DEVA, Gelecek, Saadet ve DP ile işbirliğini tartışıyor.İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, partisinin kurultayında CHP’ye yönelik sözleri sonrasında, partinin yaklaşan yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği de tartışılmaya başlandı. CHP ile 2019’daki yerel seçimlerde işbirliği yapan partide “aynı durumun 2024’ün martında yapılacak seçimlerde söz konusu olmayacağı” görüşü yüksek sesle dile getiriliyor. Bunun en önemli nedenlerinden birinin de “partinin kurumsallaşmasını sağlamak olduğu” kaydedildi. Aksi halde partinin, “CHP’nin gölgesinde bir parti algısından kurtulamayacağı” ifade edildi. Bu nedenle de İYİ Parti’nin CHP’ye karşı “el yükselteceği” öne sürüldü.İYİ Partililer, CHP’nin 2019’daki seçimlerde başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya gibi illeri “İYİ Parti’nin desteğiyle kazandığını” ifade ediyor.İYİ Parti’nin geçen yerel seçim döneminde fazla fedakarlık yaptığı ileri sürülürken, CHP’nin yerel seçimlerde İYİ Parti ile işbirliği yapmak istemesi durumunda 2019’dan farklı olarak “partinin kırmızı çizgilerinin üstünün kalın kalemle çizileceği” belirtiliyor.İYİ Parti’de “tek alternatifin CHP olmadığı” da tartışılıyor. Parti yönetimi “il il, ilçe ilçe, belde belde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra” belli yerlerde bir adayın isminin öne çıkması durumunda “salt CHP ile değil, Millet İttifakı’nın diğer bileşenleriyle de işbirliği olma olasılığını” da konuşuyor. Buna göre, DEVA, Gelecek, Saadet ya da DP’nin adayı daha güçlü ise desteklenebilecek. İYİ Parti’nin adayının güçlü olması durumunda ise bu partilerin de desteği beklenecek. Ancak her koşula göre “öncelik İYİ Parti’nin adaylarında olacak” değerlendirmeleri yapılıyor.