Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Büyükşehir Belediyesi binası hasar tespiti için boşaltılıyor /02 Kasım 2020 00:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası hasar tespiti için boşaltılıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının da hasar tespiti için boşaltılacağı belirtildi.

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Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremin ardından sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri görülen İzmir Büyükşehir Belediyesi, hasar tespit çalışmaları için kullanıma kapatıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve şu ana kadar 69 kişinin canına mal olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, İzmir Büyükşehir Belediye binasında hasar meydana geldi. Sıva çatlakları ve alçı dökülmeleri oluşan bina hasar tespit işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanıma kapatıldı.

Konuyla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir belediyesinin yüzlerce ek binada hizmet verdiğini belirterek, “Merkezdeki binamızda da hasar tespit ettik. Çok ağır olmasa da binayı önümüzdeki günlerden itibaren boşaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı binanın tedbir amaçlı kullanılmayacağı belirtildi. Binada görevli personelin, bina ile ilgili durum netleşene kadar ek binalarda mesailerine devam edeceği öğrenildi.
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