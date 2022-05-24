İzmir merkezli 26 ilde TSK mensuplarına gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK mensuplarının ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan konuştukları gerekçesiyle ; 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker, 23'ü KHK ile TSK'dan ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.





İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında gözaltı kararı verilenlerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay , 3'ü Binbaşı, 8'i Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 14'ü Astsubay ve 8'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.







